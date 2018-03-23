أخبارليبيا24

تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي من الإطاحة بعدد من العناصر الإرهابية حيث تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس من إيقاف فتاة عُمرها 19 سنة عمدت إلى تنزيل صور وتدوينات تمجد تنظيم داعش الإرهابي وتحرض على الإرهاب على حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش في منطقة الحرس الوطني بقعفور ولاية سليانة من القبض على عنصر تكفيري عُمره 37 سنة قاطن بمعتمدية بوعرادة مفتش عنه لفائدة محكمة الناحية بالمكان من أجل الاعتداء بالعنف.

وعلى إثر توفر معلومات لمركز الحرس الوطني بهرقلة ولاية سوسة حول الاشتباه في انتماء عنصر تكفيري إلى تنظيم إرهابي، داهمت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 مارس 2018 وحدات الحرس الوطني منزل المعنى على وجه الكراء وألقت القبض عليه وحجزت لديه كتب ذات منحى ديني متشدد وشهادة مدرسية مدلسة كان يعتزم تقديمها ضمن ملف إنتداب بأحد المصانع.

أما في الجزائر، جرت بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، عن ضلوع شبكة خطيرة في الاتجار البشر وتجنيد مقاتلين مغاربة وأفارقة جدد ضمن تنظيم داعش الإرهابي، عبر محور الجزائر- تونس ثم تحويلهم إلى معسكرات التدريب في ليبيا.

وتتكون الشبكة من عدة أفراد من جنسيات مختلفة تعترض سبيل مهاجرين سرّيين إلى سواحل أوروبا، ثم توهمهم بعبور الجزائر إلى تونس، ومن ثمّة تحويلهم إلى “دواعش جدد” لتعزيز تواجد الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وكشفت تحريات الأمن الجزائري أن شبكة تجنيد مقاتلي داعش الجدد بقيادة المدعو عصام الليبي تجنّبت المراقبة الأمنية الشديدة في المطارات، لتسفيرهم برًّا إلى الحدود الجنوبية مع ليبيا بداية من ربيع 2016، وعلى خط موازٍ صوب الحدود الشرقية للجزائر مع تونس، في محاولاتٍ يائسة للتسلل عبر البوابتين الحدوديتين.

وتأتي هذه المحاكمة التي تخص 4 دواعش من المغرب وجزائري كمرحلة أولى، لتُبرز خطورة الجماعات الإرهابية المتحالفة مع عصابات الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الناشطة على المثلث الحدودي للجزائر وتونس وليبيا، فيما تشهد الجهة الحدودية تعزيزات أمنية وعسكرية مضاعفة.