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بات المدافع البرازيلي داني ألفيش أكثر اللاعبين تتويجاً بالألقاب في العالم، وذلك بعد أن حقق لقب كأس الرابطة الفرنسية مع فريقه باريس سان جيرمان عندما تفوق الأخير على وصيف الدوري فريق موناكو بثلاثة أهداف نظيفة مساء السبت.

وبعد أن أضاف ألفيش لقب كأس الرابطة الفرنسية مع باريس سان جيرمان، رفع المدافع البرازيلي “المجنون” عدد ألقابه إلى 36 من بداية مسيرته الكروية في عام 2001، حيثُ حقق 28 لقباً في الدوري الإسباني، أربعة ألقاب مع المنتخب البرازيلي، لقبين في فرنسا ولقبين في إيطاليا.

وحقق داني ألفيش لقب الدوري الإسباني في ست مرات مع فريق برشلونة، ولقب كأس ملك إسبانيا في خمس مناسبات مع النادي “الكتالوني” و”الأندلسي”، كما وحقق لقب السوبر “الإسباني” في خمس مناسبات مع برشلونة وأشبيلية أيضاً.