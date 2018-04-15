أخبار ليبيا 24- خاص

بلع قائد فريق المختار لكرة القدم لفئة الأواسط هيثم محمد عبدالرحيم لسانه وكاد أن يفقد حياته خلال مباراة فريقه أمام الصقور اليوم السبت بملعب نادي الصقور لكن التدخل السريع لمدرب اواسط فريق الصقور ادريس الدناع وفي الوقت المناسب انقذ حياة اللاعب الشاب من موت محقق.

وفي مشهد مؤثر يدخل مدرب الصقور في نوبة من البكاء لهول المشهد بعد أن نجح في انقاذ حياة اللاعب باعجوبة .

وهذه هي المرة الثالثة التي ينقذ فيها الدناع لاعبين مرو بنفس التجربة .

الدناع يتحدث عن ذلك قائلاً بسبب غياب الاطقم الطبية المرافقة للفرق فانة يضطر للتدخل وبالخبرة فقط والتوفيق ينجح في انقاذ اللاعبين من هذه الاصابة التي تتكرر في ملاعب الكرة .