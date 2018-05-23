أخبار ليبيا 24

أوصى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قواته التي تخوض معركة تحرير درنة إلى حماية المدنيين وتجنب إلحاق الأذى بهم.

وطالب المشير حفتر خلال كلمة متلفزة، اليوم الإربعاء، رجاله إلى حماية أهل درنة المدنيين قائلاً ” أهل درنة مدنيون مسالمون وهم أهلكم إلا من انحاز منهم إلى نصرة الباطل وحمل السلاح تحت راية الإرهاب”.

وشدد بالقول “لذلك احرصوا على حماية أهلكم وتجنب إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو بأي مرفق من مرافق المدينة إلا حيث يختبيء الإرهابيون ويتحصنون”.

كما أهاب بجنود الجيش الليبي الحذر من الكمائن والخديعة ومعاملة الأسرى بالحسنة”لا تهنوا في وجه العدو واحذروا الكمائن والخديعة في الحرب وعاملوا بالحسنى كل من يعلن تسليم نفسه لكم أو يقع أسيراً في أيديكم وصوبوا بنادقكم وفوهات مدافعكم نحو زمر الإرهاب دون سواهم حتى يكتب الله لكم النصر وما النصر إلا من عند الله”.

ووصف حفتر قوات الجيش المتواجدة في معركة درنة بأنهم ” ضباط الجيش النظاميون الذين يعرفون واجباتهم “، داعياً أهل درنة إلى الطمأنينة تجاههم وأن يكونوا لهم سنداً وعوناً.