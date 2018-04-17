أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي مواعيد الجولة السابعة للمجموعات الأربعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباريات الجولة 7 للمجموعة الأولى يوم السبت 28 أبريل الجاري لقاء القرضابية ودارنس في سبها و مباراة الهلال والنجمة في ملعب شهداء بنينا وتختتم الجولة بلقاء الأهلي بنغازي والأنوار في ملعب شهداء بنينا يوم الأحد 29 أبريل .

هذا وحددت لجنة المسابقات الأحد 22 أبريل موعداً للمباراة المؤجلة التي ستجمع القرضابية والأهلي بنغازي في سبها .

أما الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية فستبدأ الجمعة 20 أبريل بمواجهتين الأولى يلتقي فيها نجوم أجدابيا و الأخضر في ملعب المرج والثانية يلتقي فيها خليج سرت وشباب الجبل في ملعب سرت وتختتم المباريات بلقاء التحدي والنصر يوم السبت 21 أبريل في ملعب شهداء بنينا.

ومن جهتها ستقام مباريات الجولة 7 للمجموعة الثالثة يوم الجمعة 4 مايو المقبل بإقامة 3 مباريات حيث يلاقي الاتحاد منافسة السويحلي في ملعب طرابلس ويستضيف الأولمبي منافسه الشط في ملعب الزاوي و يقابل الاتحاد المصراتي فريق الشرارة في مصراتة.

وستنطلق مباريات الجولة 7 للمجموعة الرابعة يوم الخميس 26 من أبريل الجاري حيث يلتقي أبي الأشهر ورفيق في ملعب الأكاديمية و يواجه الوحدة نظيره المحلة في ملعب طرابلس وتختتم مباريات الجولة 7 للمجموعة الرابعة يوم الجمعة 27 أبريل بلقاء المدينة والخمس في ملعب طرابلس.

وحددت لجنة المسابقات المباراتين المؤجلتين في هذه المجموعة حيث سيلتقي الشرارة والأولمبي في ملعب سبها يوم السبت 21 أبريل فيما ستقام مباراة الشرارة والسويحلي الأربعاء 25 أبريل في ملعب سبها.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مباريات الجولة 6 للمجموعة الثالثة بعد اعتراض عدة فرق على تغيير المواعيد ولم يصدر حتى الآن قرارًا بشأن مواعيد هذه الجولة .