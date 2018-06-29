أخبار ليبيا 24

ستشهد مباريات دور الثمن نهائي من مونديال روسيا 2018 مباريات قوية ولعل اللقاء الأبرز سيجمع الأرجنتين في مواجهة قوية أمام فرنسا السبت المقبل فيما ستصطدم الأورغواي بمنتخب البرتغال في مواجهة من العيار الثقيل .

وسيلعب صاحب الأرض المنتخب الروسي يوم الأحد امام اسبانيا.

وفيما يلي مواعيد المباريات بالتوقيت المحلي في ليبيا:-

السبت (الساعة 4 ) الأرجنتين – فرنسا

السبت (الساعة 8 ) الأورغواي – البرتغال

الأحد (الساعة 4 ) اسبانيا – روسيا

الأحد (الساعة 8 ) كرواتيا – الدنمارك

الاثنين (الساعة 4 ) البرازيل – المكسيك

الاثنين (الساعة 8 ) بلجيكا – اليابان

الثلاثاء (الساعة 4 ) السويد – سويسرا

الثلاثاء (الساعة 8 ) كولومبيا – انجلترا

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