أخبار ظيبيا24

نظم جرحى وحدات القوات المسلحة والقوات المساندة وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي في منطقة البركة مطالبين بإطلاق سراح ثمانية جرحى من زملائهم تم الاعتداء عليهم بالضرب أمام مقر القيادة العامة في الرجمة.

وأكد الجرحى خلال الوقفة الاحتجاجية ليل أمس الأول الأحد أنه تم نقل الجرحى إلى سجن الشرطة العسكرية في المرج شرق بنغازي.

وطالب الجرحى المحتجين، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والحاكم العسكري (درنة – بن جواد) الفريق عبد الرازق الناظوري بالتدخل لوضع حد لما وصفوه بـالمهزلة والفساد والتجاوز بملف الجرحى.

وكان جرحى القوات المسلحة العربية الليبية والوحدات المساندة أصدروا في مايو الماضي بيان طالبوا فيه القيادة العامة للجيش الليبي اتخاذ الإجراءات الرادعة وطالبوا القضاء الليبي أن يقف وقفة جادة لردع كل من تسول له نفسه القضاء على أرواح الليبيين أو أموالهم.

وذكر الجرحى في بيانهم عدد من المطالب مؤكدين على ضرورة تنفيذها في وقت محدد دون تأخير أو تقصير بحسب البيان.

وشددوا على حبس روؤساء ومسؤولي لجان الجرحى السابقين جبريل البدري والعميد سعد الفسي وكل من أفسد وأهمل ملف الجرحى حبسًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، وعدم دعم أو المطالبة برئيس لجنة علاج الجرحى الحالي عبدو بالروين.

وأكد الجرحى على العلاج الفوري للجرحى وإيفاد الحالات الحرجة التي تحتاج إسعاف وتدخل جراحي سريع في دول أوروبية متقدمة.

ودعوا إلى تفعيل القوانين الخاصة بالشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ومصابي العمليات الحربية والتي منها قانون رقم 4 لسنة 2013 م والقانون رقم 43 لسنة 1974 م وكل التعديلات الخاصة بالشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة ومصابي العمليات الحربية.

وطالبوا بتفعيل بطاقة التأمين الطبي للجرحى، والتحقيق في الإهمال الذي حدث للجرحى مما أدى لوفاة البعض منهم.

وأكدوا على إنهاء إجراءات جميع الجرحى والشهداء والمفقودين مع وحداتهم العسكرية وصرف مستحقاتهم في مدة لا تتجاوز شهر.

ودعوا إلى إعطاء هيأة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة شهر واحد لتطبيق القانون وإنهاء إجراءات صرف مستحقات هذه الفئات، بعد ذلك المطالبة بالتحقيق في الإهمال والإفساد في الهيأة وتحويل الملف للقضاء والمحاكم بشكل رسمي.

وطالب جرحى القوات المسلحة والقوات المساندة بتوحيد الأرشيف في الهيئات والإجراءات التي تخص الشهداء والمفقودين والجرحى في مقر واحد يليق بهم وبأسرهم.

ودعا البيان، الجرحى وأسر الشهداء والمفقودين إلى الخروج في مظاهرات واعتصامات سلمية ضد الفساد في ملف الجرحى.

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