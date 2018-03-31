أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهى شهر الود والعسل بين مدرب فريق كرة القدم بنادي التحدي صالح رحيل ونادية الذي قادة لتحقيق نتائج مميزة خلال هذا الموسم أبرزها التأهل لدوري ابطال افريقيا وتصدره للمجموعه الثانية للدوري الممتاز

وجاء انتهاء شهر العسل بعد أن اعلن صالح رحيل بشكل مفاجيء استقالته من تدريب الفريق .

وجاء هذا القرار بعد يوم من خسارة الفريق المفاجئة امام الاخضر 2-1 ، وآثار هذا القرار استغراب الكثير من متابعي الكرة في ليبيا

الكثير عزا الاستقالة الى الخسارتين المتتاليتين في الدوري الليبي امام خليج سرت الاخضر .

ولكن الحقيقة التي حاول صالح عدم البوح بها في البداية إلا انه تحدث بها أخيراً بسبب اللغط الذي دار حول استقالته هي أن البعض اراد فرض اللاعب اكرم عياد الغائب عن الملاعب لاكثر من 4 أشهر وإشراكه في تشكيلة فريق التحدي وهذا الشي لم يرق للمدرب فما كان منه إلا ان تقدم باستقالته .

وأكد المدرب انه لا يحمل أي عداء للاعب ألا أن المنطق يقول أن لاعب لايلتزم بالتدريبات لا يمكن أن يتواجد في التشكيل الأساسي على حساب لاعب يجتهد ويتواجد بشكل دائم ويقدم العرق والجهد للفريق .

وكان اللاعب أكرم عياد 38 عام قد التحق بتدريبات التحدي خلال فترة الذهاب إلا أنه لم يلعب الكثير من المباريات وتغيب لفترة طويلة عن الفريق ولم يكن ضمن القائمة التي شاركت في البطولة الافريقية