أخبار ليبيا-خاص

ما أن يرتفع غبار المعارك في مدينة الكفرة وما حولها حتى يذكر اسم الشيخ عبد الرحمن هاشم الكيلاني آمر كتيبة سبل السلام التي نجحت في مرات عديدة في صد هجمات مليشيات المعارضة التشادية وفي طرد عصابات الحرابة والخطف المنتشرة على امتداد الصحراء جنوب مدينة الكفرة.

لكن ما لا يعلمه كثيرون أن الكيلاني (45 عاماً ) الشيخ السلفي الذي يقضي هو ورجاله معظم وقتهم وسط رمال الصحراء ورياحها، مصاب بمرض الفشل الكلوي منذ سنوات ويخضع لثلاثة عمليات غسيل كلوي في الأسبوع لم تعقه عن أداء عمله الحساس.

وقد عرف عنه قدراته القيادية فبدايته في العمل العسكري في العام 2012 كانت كقائد ميداني مع كتيبة ثوار الكفرة التي عملت حينها بمهام حرس الحدود في منطقة الجنوب الشرقي الليبي وتعقبت آثر مهربي الأسلحة والبشر والمخدرات بالقرب من العوينات وجبال عبد المالك.

العام 2014 كان يفترض أن يكون استراحة محارب للشيخ عبد الرحمن حيث ترك كتيبة ثوار الكفرة وسافر للعلاج في مصر، لكن ما أن رجع حتى شكل كتيبة “سبل السلام” بتبرعات شخصية ومعونات من رجال الأعمال تحت شرعية منطقة الكفرة العسكرية لحماية الجنوب من عمليات من الخطف والقتل والتهريب ومحاربة انتشار العصابات المسلحة غير الليبية التي تجرأت ووصلت حتى الطريق العام الذي يربط مدينة الكفرة بمدن الشمال الليبي وخطفت في أكثر من مرة مواطنين ليبيين قايضتهم بفدى وصلت لملايين الدينارات، ومنعوا السلع وحليب الأطفال من الوصول للكفرة.

وفي عام 2015 تم تشكيل لواء الجنوب الشرقي بمدينة الكفرة وانضوت تحته عدد من الكتائب وتم اختيار “عبد الرحمن هاشم” آمر لهذا اللواء ليشارك في حماية الجنوب بالكامل قبل أن يصدر القائد العام للجيش الليبي قراراً بضم كتيبة سبل السلام للقيادة العامة مباشرة.

أمتلك الشيخ هاشم خبرة كبيرة في الحرب والقتال وقيادة المعارك فكتيبته المشكلة من مقاتلين سلفيين وشباب مدنيين هزمت قطاع الطرق ومهربي البشر وكبدت العصابات التشادية والسودانية التابعة لجماعة العدل والمساواة خسائر كبيرة أشهرها معركة تحرير بوزريق التي قتلت فيها الكتيبة أكثر من 30 شخصا وأسرت 10 آخرين.