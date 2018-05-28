أخبار ليبيا24

قرر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أن الصرف سوف يقتصر على أبواب بنود الترتيبات المالية لسنة 2018 على المرتبات و الدعم فقط.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له أن الصرف لن يتعدى إلا لأوجه الصرف الاضطرارية التي لا تحتمل التأخير و يترتب على إيقافها زيادة معاناة المواطنين .

وأشار المصرف إلى أن هذا القرار جاء بناء على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 من ملاحظات و بيانات و اتهامات بالفساد و هدر المال العام.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الوقف الذي صدر عنه لا يشمل الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل الجاري العمل على تنفيذها كما لا يشمل صرف مخصصات أرباب الأسر و نحوها.

ودعا مصرف ليبيا المركزي للتحقق العاجل فيما ورد في تقرير يدوان المحاسبة دون الخوض في مدى مشروعية التقرير و سلامته.