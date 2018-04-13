أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت لجنة تنظيم المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم بتغيير توقيت ومواعيد وملاعب مباريات الجولة الجولة السادسة للمجموعة الرابعة.

حيث أكدت أن مباريات الجولة ستقام السبت المقبل على تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بحيث يلتقي المدينة وابي الاشهر بملعب الاكاديمية بجنزور. ويقابل الخمس نظيرة المحلة بملعب ترهونة البلدي ويواجه الوحدة منافسه الأهلي طرابلس على بملعب طرابلس الدولي .

هذا القرار لم يرق لعدة فرق ابرزها الأهلي طرابلس الذي أشارت عدة مصادر أنه لن يلعب مباراته أمام الوحدة احتجاجاً على تغيير مواعيد وملاعب المباريات .

مصدر مطلع أكد لـ “أخبار ليبيا 24” أن الموضوع محتقن بسبب تغير الجدول حيث صدر قبل أسابيع بطريقة وفجأة تغير، مضيفا أن المحلة يرفض اللعب في ملعب الخمس و والخمس يصر على اللعب بملعبة

وأشار إلى أن المدينة رفض لعب مباراته قبل يوم من لعب الأهلي طرابلس أي يريد مباراته في نفس اليوم وفى نفس الملعب ووصف الوضع بالفوضى العارمة .