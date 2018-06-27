أخبار ليبيا 24

أصدر مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي عدة قرارات لإعادة هيكلية الأساس الاداري للمديرية من ضمنها استبدال الأعضاء الذين يحملون أرقاما عسكرية وأعضاء اللجنة الأمنية سابقا المداومين في الإدارات والأعمال الإدارية بموظفين مدنيين بالأمن العام مع مراعاة الشهادة والخبرة في الأعمال الإدارية، بحسب ما نقل لأخبار ليبيا 24 مكتب الاعلام الأمني بالمديرية.

وشدد هويدي خلال اجتماع برؤساء الأقسام الإدارية بالمديرية على أن يكتفي المعاون رئيس القسم أو المركز أو الوحدة برؤساء الأقسام والوحدات لديه على أن يكونوا من ضباط الشرطة والمعاون له وحراسته الشخصية والواجبات في هذه الإدارة من حراسة مخازن الأسلحة والذخائر وخلافه فقط، وأن يحال بقية الأعضاء العسكريين من غير المذكورين أعلاه في كشف حتى يتم استبدالهم.

ونبه على مرور معاونية شؤون التفتيش والمتابعة على كافة الأقسام والمراكز و التأكد من تنفيذ التعليمات، وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يتم إحالة رئيس القسم أو المركز للتحقيق وللإفادة.

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