أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا برجيبت كرومي، اتصالاً هاتفياً في ساعات متأخرة من ليلة أمس السبت بمدرب فريق كرة القدم بنادي الاتحاد الفرنسي غارزيتو وابنه انطونيو .

وجاءت هذه المكالمة للاطمئنان على سلامة المدرب وأبنه بعد الأحداث التي اعقبت مباراة الإتحاد والاتحاد المصراتي أمس السبت .

وكانت عائلة الحارس محمد صيدون الذي اختطف منذ مايقرب العام في طرابلس قد حاصرت بعثة الإتحاد خلال تواجده بملعب مصراتة، مطالبة بمعلومات عن أبنهم المختطف لكن سرعان ما تدخلت عدة جهات أمنية كان لها دور في تأمين خروج فريق الاتحاد من مصراته وعودتة سالماً للعاصمة طرابلس.