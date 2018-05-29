أخبار ليبيا 24-خاص

قالت مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24 أن ظهور رئيس هيئة صياغة الدستور الموقوف على الترهوني مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قُبيل لقاء باريس اليوم الثلاثاء جاء نتيجة للدور الذي لعبه في تقريب وجهات النظر بين الرجلين المؤثرين في المشهد السياسي الليبي.

وأوضحت المصادر أن الترهوني يعمل كحلقة وصل بين المشير حفتر والسراج والتقى بكل منهما على إنفراد عدة مرات كان أخرها لقاء حدث مؤخرا في طرابلس جمعه بالسراج.

وقللت المصادر من أهمية غياب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن لقاء باريس، إذ قالت أن لقاء باريس يتمحور حول جمع المشير حفتر والسراج بدرجة كبيرة وهو ما نجحت باريس في تحقيقه حتى الآن.

لكن المصادر لم تؤكد أو تنفي إمكانية أن يلعب الترهوني دورا سياسيا يترجم إلى منصب رسمي في حال نجح اجتماع باريس في جعل الأطراف الليبية المجتمعة تمضي نحو عقد اتفاق سياسي.

وكانت صحيفة العنوان المقربة من قيادة الجيش قد نشرت قبل قليل صورا من باريس يتوسط فيها رئيس هيئة صياغة الدستور الموقوف على الترهوني القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

وكان الترهوني قد اختفى عن الأنظار منذ أن أصدرت محكمة استئناف البيضاء في 15 فبراير 2016 ، قراراً يقضي بإيقافه عن العمل ، وبإلغاء عملية انتخابه وإعفائه من مهامه ، بعد دعوى قضائية تقدم بها بعض أعضاء الهيئة ، كونه يحمل الجنسية الأمريكية.

ومن المتوقع أن يحتضن قصر الأليزيه بباريس وبرعاية أممية وبدعوة من الرئيس الفرنسي مانوال ماكرون ، اليوم الثلاثاء ، مؤتمرا دوليا حول ليبيا ، يحضره كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، ورئيس مجلس النواب المنتخب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ، ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري ، إضافة إلى وفد من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين

و سيتم خلال الإجتماع عرض مبادرة فرنسية لتسوية الأزمة الليبية، تتضمن العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني تضعه الأمم المتحدة بالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 على ان تضمن قوات الأمن الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى تأمين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة.

وتتضمن المبادرة فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية فى القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، الى جانب العمل على التحضير إلى الانتخابات فى ليبيا، على ان تعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولى على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبى، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات القادمة فى ليبيا.