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رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر القاضي بتسليم الموانئ النفطية والحقول إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة فرج الحاسي.

ووصف النائب عيسى العريبي قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالشجاع والسليم.

وكان المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري قد قال بأن القائد العام قرر تسليم الموانئ النفطية ومنطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة برئاسة المهندس فرج الحاسي.

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