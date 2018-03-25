أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن جهاز مباحث الاحوال المدنية بمدينة بنغازي، من القبض على أكبر مزوري الجنسيات الليبية في البلاد.

وقال رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي مقدم اسامة الدرسي، إن أعضاء قسم التحريات والقبض بالجهاز وردت اليهم معلومات من أحد المصادر عن وجود أشخاص يقومون ببيع الجنسيات وشهادات ميلاد ووضع عائلي والاقامة مزورة، وهم من العائدون.

وأضاف الدرسي أنه خلال هذه المعلومات بدأت عمليات البحث والتحري على المعلومة وتم التأكد من صحتها حيث تم فتح محضر واقعة بالخصوص، وتم ضبط عدد من الأشخاص في منزلهم وبحوزتهم، مستندات متماثله في العشرات من الجنسيات، وشهادات الميلاد والوضع العائلي المعدة للكتابة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه أثناء التفتيش تبيّن أن الشهادات المذكورة يوجد عليها ختم وخالية من البيانات صادرة من إحدى مكاتب السجلات المدنية، واثناء الاستدلال اعترفا بما نسب اليهم، وتم ذكرهم لأشخاص موظفين بمصلحة الأحوال المدنية، والجوازات يتعاملون معهم مقابل مبلغ مالي لهم.

وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي أن المتهمين اعترفوا بأنه يمتهنون التزوير ويتحصلون مقابل تزوير الجنسيات والمستندات على مبلغ وقدره حوالي 60 ألف دينار ليبي، يتم تقسيمه مع مسؤول بمصلحة الجوازات طرابلس، الذي يتحصل لوحده عند اتمام اجراءات الجنسية على مبلغ وقدره ( 40 الف دينار) وأما باقي الاشخاص المذكورين يقومون بأخذ مبالغ تتراوح ما بين 350 دينار إلى 1000 دينار.

وتابع رئيس الجهاز، إنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع المتهمين، كما تم ضبط معدات وشهادة جامعية مزورة وشفرات تستخدم في اتصالاتهم مع الشبكة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.