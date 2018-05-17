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أعلن مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجات عن قائمة أولية من 23 لاعباً تحسبا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ، كما وضع مدرب الأسود الثلاثة خمسة لاعبين في القائمة الاحتياطية تحسباً لأي طارئ.

وعرفت القائمة بعض المفاجئات على غرار غياب الحارس جو هارت الذي أنهى موسماً صعباً مع ناديه ويست هام، وهو الذي قاد عرين منتخب إنجلترا في آخر ثلاث منافسات كبيرة، يورو 2012، كأس العالم 2014 ويورو 2016.

وقال مدرب إنجلترا “إن القائمة التي أعلن عنها هي مجموعة متحمسة، وقال إنها مجموعة شابة سيقودها بعض اللاعبين ذوي الخبرة، وأن التوازن موجود في التشكيلة بشكل عام”.

كما قال ساوثجات إن : “ترينت ألكسندر أرنولد استحق الاستدعاء، فرغم صغر سنه لكنه يملك الإمكانيات للتواجد مع المنتخب الإنجليزي.”

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراس المرمى: جوردان بيكفورد، جاك بوتلاند، ونايك بوبي.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كايل واكر، كيران تريبييه، داني روز، هاري ماجواير، فيل جونز، جون ستونز، جاري كاهيل.

خط الوسط: جوردان هندرسون، إريك دير، ديلي آلي، جيسي لينجارد، آشلي يونج، فابيان ديلف، روبن لوفتوس-تشيك.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيمي فاردي، هاري كين، ماركوس راشفورد، داني ويلبيك.

القائمة الإحتياطية: لويس كوك، توم هيتون، آدم لالانا، جاك ليفرمور، جيمس تاركوسكي.