أخبار ليبيا24

أوضح مصدر مطلع من مدينة درنة أن عناصر مجلس الشورى “المنحل” أغلقت (عقبة الفتايح) المؤدية إلى منطة الفتايح شرقا والمقابلة لحي الساحل الشرقي بالسواتر الترابية وحاوية.

وأكد المصدر أن إغلاق الطريق ليس لمنع تقدم القوات المسلحة الليبية بل لمنع المواطنين من الخروج عبر منطقة الفتايح.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحه الليبيه بسطت السيطرة الكاملة علي أصعب المناطق تحصنا ومعقل تنظيم أنصار الشريعه “تمسكت و القلعة” جنوب غرب المدينة.

وأوضح المصدر أنه بهذه السيطرة تصبح بقيه المناطق في المدخل الغربي لمدينة درنة تحت السيطرة النيرانية للقوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن عناصر من السرية الأمنية لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل حاولت أن تخطف الشاب امزين جمعة أمدورد المزيني بقوة السلاح من أمام منزله بالقرب من مصنع الملابس في منطقة الساحل الشرقي.

وأكد المصدر أن شباب الحي قاموا بمنعهم وافتكاك الشاب منهم بقوة السلاح وطردهم وخروج شباب الحي بالأسلحة لتأمين الحي والشاب.

وكان أهالي وسكان منطقة “شيحا الشرقية” في مدينة درنة طالبول عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل ” المنتشرة في الحي بالخروج من مناطقهم وعدم تواجدهم فيها.

فيما دعا مصدر مطلع من مدينة درنة باقي مناطق وأحياء المدينة أن تحذو حذو أهالي وسكان منطقه شيحا وأن ترفض تواجد أية آليات مسلحه داخل احيائهم ومناطقهم، مشيرًا إلى أن تواجد الآليات والعربات التابعة لمجلس شورى درنة داخل الأحياء سوف يؤدي إلى تعرض تلك الأحياء لنيران القوات المسلحة الليبية.