أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة المنذر الخرطوش إن الكتيبة وقوات القاطع الخامس سيطرت أمس السبت بالكامل على منطقه شيحا الغربية بعد اشتباكات ومعارك قوية.

وأضاف الخرطوش أن قوات القاطع الخامس سيطرت أيضًا على مجمع العيادات وخزان المياه ومدرسة في شيحا الشرقية بعد التقدم من ثلاث محاور بمشاركة قوات في الظهر الحمر والحيلة وقوات ركن الصاعقة.

وأشار إلى أن قوة الجماعات الإرهابيه وخطوط الدفاع الأخيره تتواجد في منطقه شيحا، لافتا إلى أن الحسم في تلك المنطقة إضافه لتواجد شخصيات قيادية في نقاط داخلها.

ولفت المسؤول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة إلى أن الجندي أيوب صالح بالقاسم استشهد خلال هذه التقدمات وـأصيب ثلاث جنود آخرين تابعين للكتيبة.

ومن جهته، ذكر مصدر مطلع من مدينة درنة تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط السيطرة تماما على منطقه شيحا الغربية وأجزاء من منطقة شيحا الشرقية ولا تزال أهم الأحياء في هذه المنطقة تحت سيطرة الجماعات الإرهابية.

وأفاد المصدر أن شعبية إسكندر و حي القلعة ومدرسة الوحدة ومحيطها في شيحا الشرقية وبحكم امتدادها لمنطقة المغار هي تحت سيطره الجماعات الإرهابية .

وأوضح أن شارع الجيش الممتد بين منطقة المغار ومسجد الصحابة ومعسكر عزوز والموحشة وشعبية غازي والجبيلة والعلوة هي تحت سيطرة الجماعات الإرهابية .

وقال المصدر إن شارع حشيشة وشارع الفنار وشارع الحبس ومنطقة السواني ونادي دارنس ومحيطه والملاهي هي أيضا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية .

وأكد المصدر القوات المسلحة انسحبت من شارع الفنار ومشفي الهريش وشعبية غازي لعد السيطرة عليها، لافتا إلى أنه من ضمن التكتيك العسكري الخاص بحرب الشوارع ،وهي عبارة عن بؤر وجماعات إرهابية راجلة والقوات المسلحة الليبيه تتعامل معها بحذر.

ولفت إلى أن الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة بعد سيطرتها سيطرة فعلية علة الميناء البحري الرئيسي للمدينة والتقدم باتجاه الشوارع الأربعة الرئيسيه والممتدة إلى شارع الوادي وهي “شارع ساحل الكورنيش و شارع الديباني وشارع البحر وشارع الجلاء”.

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