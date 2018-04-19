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قال مدير المكتب الإعلامي في مشروع النهر الصناعي توفيق الشويهدي إن عدد 27 بئر من حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة الشمالية والغربية تعرضت أمس الثلاثاء إلى الاعتداء والسرقه والنهب والتخريب من قبل مجهولين أدت إلي خروجها عن العمل.

وأضاف الشويهدي أن كمية المياه التى تفقد يومياً جراء هذه الإعتداءات بلغت 100 ألف متر مكعب والذي يعتبر مؤشراً خطيراً يهدد توقف تدفق المياه إلى المدن والمناطق المار بها خطوط منظومة النهر الصاعي ويربك الفرق الفنيه التى تقوم بأعمال التشغيل والصيانة في المنظومة بشكل دوري.

وناشد مدير المكتب الإعلامي كافة البلديات والجهات الأمنية المسؤولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات والسرقات والتخريب والقبض على هؤلاء المجرمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم.