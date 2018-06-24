أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الرائد بالبحث الجنائي طبرق خالد حماد لأخبار ليبيا 24 أنهم ألقوا القبض أحد عناصر جماعة أنصار الشريعة الفارين من درنة أثناء إقامته في حي الحدائق بطبرق.

وأوضح حماد أن معلومات وردت إليهم من جهاز الأمن الداخلي بدرنة تفيد بهروب أحد عناصر أنصار الشريعة ويدعى سليمان حسن سليمان والشهير ” القوس ” باتجاه طبرق دون تحديد مكانه تواجده فقمنا بالتحري حتى تمكنا من تحديد مكانه لدى أقاربه في حي الحدائق الذين لا يعلمون عن تطرفه فقبضنا عليه دون أي مقاومة .

وأردف أن الإرهابي القوس اعترف بنيته السفر إلى مصر حيث يقيم شقيقه الهارب أيضاً من التنظيمات الإرهابية.

وكشف الرائد حماد أن القوس كان بحوزته كل المستندات المزورة من جواز سفر وبطاقة شخصية بأسماء مستعارة وغير حقيقية .

ونوه “هذه الشبكات الإرهابية لديها علاقات مقابل المال لاستخراج كل المستندات التي تؤمن تحركاتها ولكن رجال الأمن يقومون برصد تحركاتهم .ولدينا تعاون مع كل الأجهزة الأمنية في كل المدن ونقوم بإبلاغها ونستلم منها كل البلاغات”.

وأبرز “شُكلت لجان للمرور على العمارات السكنية بمدينة طبرق لمعرفة السكان الجدد وجمع كل المعلومات عنهم والمواطنون في طبرق لديهم وعي أمني وهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية وهذا يسهل علينا العديد من القضايا، ناهيك عن تواجد كل الأجهزة الأمنية على مداخل المدينة .

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية في المدن المجاورة لدرنة تنشط حالياً في التحري عن الأشخاص المشبوهين الذين يترددون عليها منذ بدء عملية تحرير درنة وتمكنت في عدة مرات من ضبط عناصر إرهابية هاربة.

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