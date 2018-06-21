أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي، أن المؤسسة قامت خلال الأيام الماضية بصيانة عاجلة لمحطة تحلية المياه بمدينة درنة وتوفير المواد التشغيلية.

وأوضح الدرسي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن محطة التحلية ودخلت للإنتاج وتنتج الآن 40 ألف متر مكعب من المياه يومياً، مشيرا إلى أن مستوى المياه المنتجة في الخزان الرئيسي أمس الأربعاء وصل إلى 30% وننتظر غداً وصول المستوى للمياه المنتجة إلى 70% .

وأضاف أن الخميس سنقوم بضخ المياه في الشبكة الرئيسية بالمدينة وستصل المياه إلى كل أحياء مدينة درنة بعد أن حررها الجيش من براثن الإرهاب .

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