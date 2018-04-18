أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس المكتب الإعلامي بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى النقيب مجدي العرفي، أن الغرفة الأمنية المركزية أصدرت تعليمات برفع درجة الإستعداد بنسبة 100% في مدينة بنغازي.

وأضاف العرفي في تصريح صحفي، عقب التفجير الذي استهدف موكب رئيس الأركان العامة شرق بنغازي، أن الغرفة الأمنية المركزية شددت على الوحدات العسكرية والجهات الأمنية بعدم مغادرة المقرات ، وأذنت لجميع الدوريات الرجوع لسابق عملها وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة السير لتسير كل الأمور بشكل طبيعي كالمعتاد .

وأوضح رئيس مكتب الإعلام بالغرفة الأمنية المركزية، أن استهداف موكب رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري كان عن طريق سيارة مفخخة تم تفجيرها أثناء مرور الموكب بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي على الطريق الرئيسي.

وأضاف النقيب مجدي العرفي، أن الاستهداف لم يخلف أي إصابات برئيس الغرفة أو من بصحبته بالموكب، مشيرا إلى أن التفجير خلف قتيل سوري الجنسية وإصابة شخص أخر كحصيلة أولية.

من جهة أخرى ظهر رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري، في فيديو مسجل أكد خلاله أنه تعرض لمحاولة خسيسه غادرة ونجا منها هو وكافة الجنود الذين برفقته ولم يصب أي منهم بأذى

وأكد خلال الفيديو أن هذه المحاولة لن تنثي الجيش عن مكافحة الإرهاب في درنة، نافيا كل ما يقال حول تفكك القيادة العامة للجيش وحدوث خلافات، مشيرا إلى أنهم بانتظار عودة المشير خلال يومين وذلك للعمل على قدم وساق في لجنة الاحتفالات بمدينة بنغازي.