أخبار ليبيا 24 – خاص

موت آخر في وسط ارضية ملعب لكرة القدم ، وهذه المرة في كرواتيا، حيث لقي اللاعب برونو بوبان (25 عاما) من فريق أوسسيك حتفه على ارض الملعب بعد 15 دقيقة من انطلاق مباراة فريقه امام بوسيغا سلافونيا في دوري الدرجة الثالثة الكرواتي.

وكان اللاعب قد تلقى تسديدة قوية على صدره من لاعب الفريق الخصم وسقط على اثرها على الارض ثم حاول النهوض مرة اخرى لكنه سقط مجددا وعلى الفور تدخل المسعفون لنجدته، لكنهم فشلوا انقاذه .

تأتي المأساة بعد ثلاثة أسابيع من وفاة لاعب فيرونتينا دافيدي أستوري الذي وجده زملائه ميتاً في حجرته بالفندق قبل مباراة لفريقة في الدوري الايطالي .