أخبار ليبيا 24 – خاص

قام فريق عمل متخصص بالإدارة العامة للتخطيط والدراسات والتطوير بالشركة العامة للكهرباء طرابلس بتركيب وتشغيل عمود إنارة شوارع يعمل بالطاقة الشمسية .

وأوضحت الشركة أن عملية التركيب تهدف لتجميع البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء بعض الدراسات تمهيداً لتوسع في هذه التقنية مستقبلاً.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في محاولة منها لتحسين كفاءة إنارة الشوارع وإيجاد البدائل لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات وأيضاً لتأمين استمرارية الإنارة في أوقات طرح الأحمال للحفاظ على سلامة المارة وتقليل الحوادث المرورية خصوصاً في الطرق السريعة.

وتشهد مدينة طرابلس والمنطقة الغربية انقطاعات للكهرباء بنظام طرح أحمال لمدة ساعتين في اليوم، بحسب ما أعلنته الشركة العامة للكهرباء.

وبيّنت أن التوليد المتاح للشبكة يوم الاثنين 4100 ميجاوات والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 4450 ميجاوات والعجز المتوقع للشبكة العامة 350 ميجاوات.