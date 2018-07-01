أخبار ليبيا 24

رحل جهاز الهجرة غير الشرعية في الكفرة 56 سودانيا من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم براً عقب وصولهم إلى الكفرة قادمين من مركز إيواء قنفودة بمدينة بنغازي ومركز إيواء جالو.

وقد تم ترحيل السودانيين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية عبر المنفذ الحدودي الرابط بين ليبيا من جهة الكفرة والسودان.

الجدير بالذكر أن جهاز الهجرة غير الشرعية في الكفرة كان قد رّحل منذ بدايات شهر رمضان الماضي قرابة الـ32 مهاجرا، كما رحل منذ بداية العام الجاري قرابة الـ127 مهاجرا غير شرعي من أثيوبيا و150 سودانيا ارتيريا بينهم نساء وأطفال.

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