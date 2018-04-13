أخبار ليبيا24- خاص

أكد الناطق الرسمي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق رئيس عرفاء أول أحمد جبريل الشاعري أنه تم ترحيل 38 مصري دخلوا ليبيا بتأشيرات مزورة عبر منفذ أمساعد البري.

وأضاف الشاعري لـ”أخبار ليبيا24″ أن دوريات القوات المسلحة أحالت إلينا 38 مصري دخلوا الحدود الليبية بطرق غير شرعية عبر منفذ أمساعد البري تمت إحالتهم إلى مقر مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق.

وأوضح الناطق الرسمي أنه وبعد التحقيق معهم تم اكتشاف التأشيرات المزورة التي حصلوا عليها من مكتب في مطروح مقابل 13 ألف جنيه مصري لعصابات التهريب.

وأكد الشاعري أنه تبين من خلال فحص جوازاتهم تزوير كروت التأشيرة والأختام من خلال استعمالهم لكشوفات تأشيرات عمل قديمة غير مستخدمة حالياً تحصلوا عليها من وزارة العمل فقاموا بتصويرها ومحاولة تزويرها ولكنها كانت كشوفات قديمة لاتسخدم حالياً.

ولفت الناطق الرسمي إلى أنه تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء بتهمة التزوير.