أخبار ليبيا 24-خاص

تعرض مطعم بوليفة الشهير في بنغازي للإغلاق بسبب وقوعه بالقرب من فندق جليانة الذي يقيم فيه حالياً رئيس الوزراء عبد الله الثني، وهو ما انتقده بعض النشطاء الذين اعترضوا على التحوطات الأمنية المصاحبة لنشاطات الثني وزياراته في مدينة بنغازي.

وقد أبدى الصحفي فراس بوسلوم في تصريح لأخبار ليبيا 24 اعتراضه على الإغلاق قائلاً أن ” “التحوطات الأمنية لحماية أي مسؤول يجب أن لا تتسبب في مضايقة المواطنين العاديين.”

وتابع بوسلوم “أنا هنا لا أتحدث عن الأرتال أو نقاط التفتيش أو ما إلى ذلك ، بل أتحدث عن إغلاق مطعم بوليفة الذي يقع بالقرب من فندق جليانة، فالمطعم مغلق منذ يوم الأمس، وقيل أن سبب الإغلاق هو لإقامة السيد رئيس الوزراء بالفندق”.

ونوه ” بوليفة مطعم يعشقه كل سكان بنغازي، فلا يكتمل يومك إلا بالإفطار فيه. وصل الأمر بالبعض بأن يقولوا أن إنتاجية مطعم بوليفة وقيمته المضافة بالنسبة لبنغازي لهو أهم من إنتاجية الحكومة”.

من جانبه قال مدير شركة ليبيا تك محمد بوجناح أن زيارة أي مسؤول لبنغازي أصبحت غير مرغوب فيها لأن معظم الناس أصبحوا على يقين بأن هذه الزيارات لن تقدم لهم أي جديد وهي فقط جزء من “البهرجة الإعلامية التي يقوم بها المسؤولون للترويج لأنفسهم ووسيلة للظهور الإعلامي”، بحسب قوله.

وشدد بوجناح في تصريح لأخبار ليبيا 24 على أن ما يترافق مع هذه الزيارات من إغلاق للشوارع العامة و التحوطات الأمنية المشددة يزيد من معاناة المواطنين في المدينة.

بينما وصفت أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنغازي عبير أمنينة ظاهرة الأرتال التي تعطل حركة المدينة بالـ”ظاهرة المتخلفة” والتي تعكس بحسبها لامبالاة بالعامة واستفزاز لهم.

واستطردت أمنينة في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن البعض يبحث عن قيمته بكم المحيطين به والمواكب التي ترافقه وليس بناتج العمل الذي يؤديه.

في حين قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس البلدي بنغازي عبد الرؤوف رمزي الخضر أن وجود حالة التأمين و المجاهرة الأمنية عند وجود المسؤولين فقط شيء يثير غضب الشارع الذي علم مراراً غياب الأمن و انتشار الجرائم العشوائية و تنامي العصابات المنظمة.

ورأي الخضر أنه توجب على رئيس الحكومة ووزير داخليتها ودفاعها تأمين المدينة حتى ” في عدم وجود معاليه فيها بالأسلوب الأمني العلمي المهني وليس بأسلوب توفير المركبات فقط و إغلاق الطرق في وجوه الناس”.