كشفت شركة “سامسونغ” عن عزمها إطلاق هاتفها “نوت 9” قريباً، والذي سيضم الجيل الثاني من المساعد الرقمي الصوتي “بيكسبي”.

ونقلت صحيفة “إكسبريس” عن رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في الشركة، غراي جي لي، قوله في مؤتمر صحفي “سيكون الجيل الثاني من المساعد الرقمي Bixby 2.0 متوفرا في الهاتف الجديد”، مضيفا “تم إدخال بعض التحسينات عليه، خصوصا تلك التي تتعلق بقدرته على معالجة اللغة الطبيعية، وزيادة أوقات الاستجابة لتصبح قدرته على التفاعل أسرع”.

ولم يذكر غراي، بشكل صريح، أن الخاصية ستكون متوفرة بهاتف نوت 9، لكنه اكتفى بالقول إنه سيتم إطلاقها مع الهاتف المقبل للشركة.

وكان من المتوقع أن يتم إصدار النسخة الجديدة من المساعد الصوتي في “إس 10″، إلا أن موعد طرح الهاتف في الأسواق تم تحديده في أوائل عام 2019، مما جعل الشركة تعجل بإطلاق”بيكسبي” هذه السنة.

وكانت سامسونغ كشفت المساعد الصوتي الشخصي “بيكسبي” لأول مرة في غالاكسي إس 8، لينافس “سيري” من أبل و”كورتانا” من مايكروسوفت و”أليكسا” من أمازون.