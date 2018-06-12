أخبار ليبيا 24-خاص

حذرت بلدية بنغازي من الدخول في أي مشاريع التزامات مادية أو قانونية مع أي جهة في الفندق البلدي، مؤكدة أنه لم يعد صالحا لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه وأنها “تعمل على صيانته , وفق التشريعات المنظمة لذلك والتي تتلاءم مع قيمة التاريخية للاستفادة منه في مجال أخر غير المواد الغذائية وفقا لإجراءات سيتم الإعلان عنها في وقتها بعد إتمام صيانته من قبل الجهات المختصة.”

وقال المكتب الإعلامي للبلدية في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنهم أصدروا إعلانات بعدم صلاحية الفندق البلدي “سابقا” لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه بالجملة لافتقاده إلي الاشتراطات الصحية والبيئية ووقوعه ضمن مشروع وسط المدينة الحضري الذي سيغير ملامح المدينة والوجه الحضاري لها حسب المخطط إلي الأفضل .

وأضاف أن بعض الأفراد من غير ذي صفة قاموا بتنفيذ بعض الأعمال داخل الفندق من صيانة وغيرها من الإنشاءات المخالفة، التي تعتبرها البلدية “إعمال غير مشروعة وان من يقوم بها لا يرتبط بالدولة بأي علاقة تعاقدية”.

وتابعت بالتأكيد علي أن وضع هذا السوق قد تم الفصل فيه ولم يعد صالحا لممارسة نشاط بيع الخضروات والفواكه .

ونبهت على عدم الدخول في أي مشاريع أو ترتيب أية التزامات مادية أو قانونية مع أي جهة كانت لكونها باطله بطلانا مطلقا ولا تنتج أثر لمخالفتها للقانون.

وأهابت البلدية بالجهات الضبطية من أمن وشرطة مرور وحرس بلدي بالقيام بدورهم المطلوب منهم في هذه المنطقة .

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