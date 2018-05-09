أخبار ليبيا24- خاص

يستضيف فريق الاتحاد لكرة القدم نظيره الأهلي بنغازي يوم غدٍ الخميس في ملعب طرابلس لحساب الجولة الأولى من رباعي التتويج بلقب الدوري الليبي.

وتتواصل مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري الليبي منذ أكثر من 48 عام شهدت خلالها الكثير من المنافسة والمتعه و من خلال هذا التقرير نستعرض تاريخ المواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز .

أول مواجهة بين الفريقين في الدوري الليبي تعود لموسم 1968- 1969 وحقق يومها الاتحاد الفوز 3- 2 في ملعب بنغازي بتاريخ 11-10-1968 وعاد الاتحاد ليتفوق إياباً 1-0 في طرابلس بتاريخ 25-4-1969 .

موسم 1971 التقى الفريقين مجدداً وانتهى لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب بنغازي بالتعادل السلبي 0-0 وهو أول تعادل بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهم في الدوري وفي لقاء الإياب في طرابلس حقق الاتحاد الفوز 2-1 بهدفي محمد كوسة وأحمد الأحول بتاريخ 9-4-1971.

موسم 1971-1972 التقي الفريقين وحقق الأهلي بنغازي الفوز ذهاباً في بنغازي 1-0 بتاريخ 26-11-1971 وهو أول فوز للاهلي على حساب الاتحاد وفي لقاء الإياب في طرابلس حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة .

وفي موسم1972- 1973 حقق الأهلي الفوز ذهاباً بنتيجة 1-0 في طرابلس ليعود ويكرر الفوز إياباً في طرابلس أيضًا بنتيجة 4-3 بتاريخ 15-6-1973.

وموسم 1973- 1974 انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 0-0 في بنغازي وحقق الاتحاد الفوز إياباً في طرابلس 2-1 .

وموسم 1974- 1975 حقق الاتحاد الفوز 2-1 في بنغازي ورد الأهلي إياباً وحقق الفوز في طرابلس 3-0 ، والتقى الفريقين خلال موسم 1979 وتعادلا 0-0 في بنغازي .

موسم 1982-1983 حقق الأهلي بنغازي الفوز في مباراة الذهاب 1-0 في ملعب بنغازي وفي لقاء العودة تفوق الاتحاد 3-0 في طرابلس.

موسم 1984-1985 كان التعادل السلبي 0-0 في لقاء الذهاب في بنغازي وتعادل الفريقين إياباً بذات النتيجة بطرابلس .

وفي موسم 1985-1986 كانت أول مواجهة في تاريخ الفريقين في المربع الذهبي وتأهل من خلالها الاتحاد للنهائي بعد أن تفوق في الذهاب في بنغازي 1-0 بتاريخ 20-6-1986 بهدف سليم بوجراد وانتهى لقاء الإياب بطرابلس بالتعادل 0-0 بتاريخ 25-6-1986.

وموسم 1986-1987 كانت مواجهة واحدة في الدوري وانتهت بالتعادل 1-1 ، موسم 1987-1988 حقق الاتحاد الفوز 2-1، وموسم 1988-1989 حقق الاتحاد الفوز 3-1 بتاريخ 27-1-1989.

موسم 1989-1990 حقق الاتحاد الفوز ذهاباً وإياباً 1-0 بهدف مصطفى الشوشان و إياباً 2-1، وفي موسم 1990-1991 لاول مرة يلتقي الفريقين في نهائي البطولة وتوقفت المباراة والاتحاد يتقدم بنتيجة 1-0 في مواجهة احتضنها ملعب مصراته وتم منح اللقب للاتحاد .

وفي موسم 1991-1992 حقق الأهلي بنغازي الفوز 1-0، وفي موسم 1992-1993 تعادل الفريقين ذهاباً في بنغازي 1-1 وحقق الاتحاد الفوز اياباً بطرابلس 2-1 .

وموسم 1994-1995 التقى الفريق في مواجهة واحدة احتضنها ملعب طرابلس وانتهت بفوز الاتحاد 1-0 بهدف عبد العزيز الماجري من ركلة جزاء .

وموسم 1995-1996 كانت مواجهة الفريقين للمرة الثانية في تاريخهم خلال مربع التتويج وانتهى لقاء الذهاب بهدف لصفر للاتحاد في طرابلس وكرر الاتحاد الفوز في بنغازي بنتيجة 4-1 .

وتقابل الفريقين موسم 2005- 2006 خلال الدوري السداسي ليحقق الاتحاد الفوز ذهاباً بطرابلس 4-0 بهدفي عبدولاي وهدف لكل من سالم الرواني و اليكس، وجدد الاتحاد التفوق في الإياب بهدفي سالم الرواني وأكرم عياد.

وموسم 2006-2007 حق الاتحاد الفوز في الذهاب 1-0 بهدف حسين كمارا وتعادل الفريقين إياباً 0-0 ، وموسم 2007-2008 حقق الاتحاد الفوز في الذهاب في ملعب إجدابيا 1-0 وعاد وحقق الفوز إياباً 2-1 في طرابلس .

موسم 2008-2009 حقق الاتحاد الفوز في مباراة الذهاب في طرابلس 1-0 بهدف طلال خلفان ونجح الأهلي بنغازي في الفوز إياباً 1-0 في بنغازي بهدف إبراهيم خليل .

وموسم 2009-2010 حقق الاتحاد الفوز 2-0 ذهاباً في ملعب شهداء بنينا ليعود ويحقق الفوز إياباً في طرابلس 3-1، وموسم 2010-2011 التقى الفريقان في مواجهة وحيدة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل للأهلي عادل الشاعري وعدل للاتحاد أحمد الزوي .

وموسم 2013-2014 التقى الفريقين خلال المسابقة وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 سجل للأهلي أحمد العلواني وعدل للاتحاد المعتصم بوشناف، وعادت مواجهات الفريقين في دوري التتويج وتغيب الأهلي عن الحضور في المباراة التي كانت مقررة في ملعب مصراتة .

آخر مواجهة بين الفريق كانت هذا الموسم في رباعي التأهل للمشاركات الأفريقية 15-11-2017 وانتهت المباراة بفوز الاتحاد 2-1 سجل للاتحاد محمد الطبال وصهيب بن سليمان وسجل للأهلي عبد الله العرفي.