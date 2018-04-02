أخبار ليبيا24- خاص

يتجه بعض الشباب وخصوصًا في عمر المراهقة إلى سلوك مسالك سيئة من تعاطي المخدرات وشرب الخمور والسرقة وغيرها من الجرائم والموبقات المرفوضة والمستهجنة دينيًا واجتماعيًا وقانونيًا، ويحدث أن تسبب هذه الأمور المشاكل مع ذويه وأقاربه وجيرانه.

ولعدم وجود مصحات في البلاد تهتم بعلاج حالات الإدمان، يلجأ بعض أولياء الأمور إلى البحث عن الطرق والسبل المختلفة لعلاج أبنائهم وإرجاعهم إلى الطريق وإبعادهم عن تلك المواد المسكرة والمخدرة التي تفقد العقول وتجردهم من آدميتهم وإنسانيتهم.

ومنذ أعوام، في مدينة طبرق لجأ أب – عقب مشورة قريب له – إلى الجماعات الإرهابية المتسترة بالدين في مدينة درنة لتساعد ابنه في الإقلاع عن الإدمان وشرب الخمر، ظانًا منه أنه يقدم له العلاج والحل من مشكلته التي ظل يعاني منها.

وبعد فترة قلق وانتظار ممزوجة بشوق وخوف، توجه الأب لزيارة ابنه وبعد أخذ ورد مع مسؤولي تلك المصحة تمكن من رؤية ابنه، فوجده قد توجه توجهًا آخرًا متشددًا ورفض مرافقة والده الذي خشي عليه أن يكون قد تشبع بأفكار الإرهابيين وكاد يكون واحدًا منهم لولا أنه أنقذه من بينهم. (القصة الكاملة )

وها هو أبٌ آخر، يستنجد ويناشد لإنقاذ إبنه المدمن فيقول “أنا أب لشاب عمره 18 سنة، وللأسف فقد انحرف انحرافًا شديدًا ولم يترك موبقة إلا وفعلها حشيش وحبوب وسرقات ورفقاء السوء، نصحته ووجهته ولكن دون جدوى”.

يواصل الأب حديثه بحزن “ترك إبني دراسته، ولا يريد أن يعمل فاضطررت لوضعه وحبسه في كتيبة “فاضلة”، إلا أنه حلف لي وأقسم أنه سيترك هذه الطريق لكني أصريت على إيقافه وقلبي يعتصر ألمًا، وظل موقوفًا لديهم لمدة عشرة أيام وأخرجته على أمل أن يكون قد صلح حاله، لكن للأسف رجع لنفس الطريق، بل أسوء بكثير”.

ويروي الأب أيضًا “عجزت عن ردعه، وجربت معه طرق عدة، فرجعت به لنفس الكتيبة ولكنهم اعتذروا بأن الكتيبة تم حلها، عصفت بي الأفكار، ودارت الدنيا من حولي فكيف أنقذ إبني وأين ممكن أن أجد العلاج له لأنني أخاف عليه جدًا ولا أريد أن أدخله سجن الكويفية الذي يضم الكثير من الأشخاص السيئين وأصحاب السوابق فيضيع أكثر”.

ويتابع الأب “أين هي الجهة الآمنة التي من الممكن أن تتحفظ عليه أشهرا أو عامًا حتى يتخلص من الإدمان ومن الموبقات التي يرتكبها ويفعلها، فلا أريد لإبني أن يضيع مني، ألا توجد مصحات لعلاج مثل هذه الحالات من الإدمان لتحفظ الشباب الذي ظل طريقه ويرجعون إلى رشدهم”.