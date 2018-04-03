أخبار ليبيا24- خاص

تمكن أعضاء بوابة الخروبة جنوب مدينة المرج بحوالي 66 كم، من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعييين من الجنسية الأفريقة بينهم فتاة.

وقال رئيس مركز شرطة وبوابة الخروبة العقيد حماد بورقيعة إن أعضاء البوابة قاموا بالقبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات الأفريقية بينهم فتاة من الجنسية الإثيوبية تبلغ حوالي السادسة عشر عاما.

وأضاف بورقيعة أن عملية القبض على المهاجرين غير الشرعيين تمت أثناء اختباءهم داخل كوخ من الزنك في منطقة الخروبة وكانت وجهتهم إلى طرابلس بعد قدومهم من دولة مصر.

ولفت رئيس مركز شرطة وبوابة الخروبة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم و إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

يشار إلى أن بوابة الخروبة قامت في وقت سابق بإفشال عدد من محاولات تهريب المخدرات والسلاح و السلاحف وتهريب الوافدين والمهاجرين.