أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن القوات المسلحة الليبية تتمكن من قتل ثلاثة قيادات وإصابة آخر تابعين لتنظيم القاعدة خلال المواجهات التي دارت بعد محاصرتهم في منزل في زقاق خلف مدرسة الصفاء في منطقة الجبيله بتاريخ 6 يونيو 2018.

وأضاف المصدر أن مقتل المفتي الشرعي لمجلس شورى مجاهدي درنه “المنحل” المدعو عمر رفاعي سرور جمعة ويكني أبو عبدالله من مواليد 1970، بعد محاصرته ومن معه ووقعت مقاومة منه مما أدى الى مقتل أطفاله الأربعه وزوجته وامرأتين.

وأضاف المصدر أن المفتي الشرعي تمكن من الهروب وهو مصاب عبر منزل آخر مجاور لمنزله يرجع لـ “آل الورفلي” بعد أن قفز فيه وبرفقته امرأة أخرى وثلاث أشخاص آخرين وتوفي متأثر بإصابته، مشيرا إلى أن جثث أطفاله الأربعة تم نقلها إلى مستشفى القبة.

وأكد المصدر أن الشرعي وخطيب مسجد حي 400 المدعو عبدالسلام العوامي والمكنى “أبوعمر” من مواليد 1991 ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي قتل أيضًا، فيما قتل القاضي في التنظيم أبي بوزيد الشلوي من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي وهرب منها خلال العام 2014 .

وأشار المصدر إلى أن القيادي لدي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل الإرهابي عبدالحميد بركه المكنى “أبومريم” أصيب إصابه خطيرة خلال المواجهات مع القوات المسلحه الليبية في منطقة “شيحا الشرقيه” يوم أمس السبت.

ولفت المصدر إلى أن حسابات تابعة لتنظيم القاعدة عبر “تليغرام وفيسبوك” كانت قد نعت بشكل رسمي خبر مقتل القيادات الثلاث لديها.

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