أخبار ليبيا24

أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إضافة أسماء جديدة لقائمة الإرهاب التي تم تعميمها منذ فترة لشخصيات سياسية وإعلامية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.

وذكرت مصادر إعلامية أنه من بين هذه الأسماء يبرز أسم الإعلامي الليبي سليمان دوغة مدير قناة ليبيا الأحرار وعضو تنظيم الإخوان في ليبيا والذي يعمل في نفس الوقت كمستشار لوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضافت المصادر أن القائمة ستضم أسماء أخرى لشخصيات سياسية بارزة من المؤتمر الوطني السابق (مجلس الدولة حالياً) تتهمهم الإمارات والسعودية بالعمل لصالح الجانب القطري والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

يشار إلى أن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت قد صنفت في يونيو من العام الماضي 59 فرداً، و12 كياناً، في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.

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