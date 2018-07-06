أصدر نادي يوفنتوس الإيطالي، بيانا رسميا اليوم الجمعة بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في الأيام المقبلة.

وقال يوفنتوس في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي: “بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقا للقوانين المتبعة”.

ولم ينف بيان يوفنتوس التقارير حول ضمه كريستيانو رونالدو بل فتح المجال حول تدعيم صفوفه بصفقة أو أكثر في الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية، فإن يوفنتوس توصل للاتفاق مع كريستيانو رونالدو بعقد لمدة 4 سنوات براتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.

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