أخبار ليبيا 24

قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر أن هناك أكثر من مليون وربع رقم وطني مزور، مؤكداً رفضه منح الرقم السري ومنظومة الأحوال المدنية لشركة انجليزية مقابل أن تمنحه حكومة الوفاق الوطني 12 مليون دينار ليبي.

وأضاف بوكر في تصريحات لقناة ليبيا أن فلسطينيين وعراقيين وتوانسة ونيجيريين ومصريين باتوا مسؤولين في الدولة وفي مؤسسات حساسة.

وكشف أن الادارة الحالية للمصلحة وموظفيها لن يستطيعوا المساس بالهوية الليبية لان المنظومة وتشفيرها بيديه وأيدي وطنيين لا يعلمهم أحد، حسب قوله.

وتابع “إلى الآن لم أسلم منظومة الهوية(.. .) لا يستطيع بالتمر الرئيس الحالي ولا موظفيه المساس بالهوية الليبية لان المنظومة وتشفيرها بيدي وأيدي وطنيين لا يعلمهم أحد (…) لدي منظومة احتياطية غير تلك الموجود في المقر الرئيسي بجنزور، وهي في أمان” .

واستدرك “ولكن بمجرد استقرار الدولة باستطاعتنا كشف كل هذه التجاوزات في أقل من يومين إلى ثلاثة أيام” .

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