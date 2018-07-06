كشفت تقارير صحفية، عن اجتياز الإيطالي جيانلويجي بوفون، الكشف الطبي في باريس سان جيرمان، تمهيدًا للانتقال الرسمي إلى الفريق الفرنسي، بداية من الموسم الجديد.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن بوفون، حارس مرمى يوفنتوس السابق، اجتاز الكشف الطبي، الذي أجراه صباح اليوم، في العاصمة الفرنسية، باريس، مشيرا إلى أن النادي، بات على أعتاب الإعلان الرسمي عن تعاقده مع بوفون.

ومن المتوقع أن ينضم بوفون، إلى صفوف الفريق الباريسي، بعقد يمتد لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

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