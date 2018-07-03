أخبار ليبيا 24

اعتبر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف رفض بعض المحلات التجارية عملة الدينار الورقي المتداولة قانونا جريمة وفقآ لقانون العقوبات الليبي.

وقال بوشناف في كتاب لمدراء الأمن أن عديد الشكاوي قد وردته حول ذلك.

وطلب من مدراء الأمن تعميم الكتاب على المراكز والأقسام التابعة لهم لقبول الشكاوي والتبليغات في هذا الشأن حتى يصدر المصرف المركزي ما يفيد سبحه من التداول.

وكانت بعض المحلات التجارية قد رفضت التعامل بالدينار الليبي مع زبائنه بسبب اهتراؤه وسوء حالته.

11 المشاهدت الكلية , 10 مشاهدات اليوم