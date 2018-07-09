أخبار ليبيا 24

زار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، الأحد، معبر أمساعد الحدودي مع جمهورية مصر على رأس وفد يمثل الحكومة الليبية المؤقتة لتفقد سير العمل بالمعبر وعمل الأجهزة الأمنية هناك، بحسب وكالات الأنباء الليبية.

وتفقد بوشناف الأماكن التي يتخذها المهربون طريقا لعملهم في عمليات التهريب المختلفة والهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أنه سيصدر قرارا على الفور بتشكيل سرية أمنية لدعم الأمن والحماية بمعبر أمساعد البري لمنع هذه العمليات غير القانونية التي تستنزف ثروات ليبيا وخيراتها، ومؤكدا أن هذه القوة ستباشر مهامها خلال الأيام القليلة القادمة.

كما ناقش مع عدد من المواطنين المسافرين عبر المنفذ باتجاه مصر أو ليبيا، انطباعاتهم على معاملة الأفراد العاملين بالمنفذ، وآلية العمل فيه بما يكفل كرامة وأمن المواطن.

ورافق بوشناف كل من وكيل عام وزارة الداخلية العقيد ميلود جواد سليمان، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العقيد السيد البشير بن الحاج، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتأتي الجولة بعد أيام من إقدام محتجين ليبيين على إغلاق معبر أمساعد المؤدي إلى مصر وذلك احتجاجا على اعتزام السلطات المصرية رفع رسوم الدخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيه مصري للفرد إلى 400 جنيه مصري.

ويطالب الجانب المصريين الليبيين المصحوبين بسياراتهم الخاصة بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مصري حسب موديل السيارة كضمان على أن يخصم جزء من هذا المبلغ بعد رجوع المواطن الليبي بسيارته.

وبدأت السلطات المصرية بتنفيذ القرار اعتبارا من الثاني من يوليو الحالي.

9 المشاهدت الكلية , 9 مشاهدات اليوم