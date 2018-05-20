أخبار ليبيا 24- خاص

أعلن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة عن انطلاق عملية باسم الشهيد “علي الدرناوي” لحرير مدينة درنة من الإرهاب .

وأضاف اللواء بو خمادة خلال كلمة وجهها لقواته على جهاز الاسلكي بأن هذه العملية هدية لكل شهداء القوات الخاصة ، مطالباً قواته الحذر من الألغام والمفخخات التي تستعملها الجماعات الإرهابية لإعاقة تقدمهم.

وكان الجندي الشهيد علي الدرناوي سقط خلال معارك القوات الخاصة مع تنظيم داعش الإرهابي في محور بو صنيب في مدينة بنغازي منتصف العام الماضي .

يشار إلى أن وحدات القوات الخاصة قد استلمت أحد محاور القتال في مدينة درنة صباح السبت وبدأت رفقة وحدات القوات المسلحة في المحاور الأخرى هجوماً عنيفاً على مواقع الجماعات الإرهابية التي تحاول إعاقة تقدمهم إلى مدينة درنة.

ومن جهته، قال الناطق باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوي إن القوات الخاصة خاضت معارك شرسة في وادي جرم، لافتا إلى أن المعارك التي استمرت منذ صباح الجمعة، بعد تقدم وحدات من السرايا التابعة للقوات الخاصة في اتجاه منطقة تمسكت والواقع بالمدخل الغربي الجنوبي من المدينة، رغم صعوبة التضاريس.

وأكد الزوي أن المعارك أسفرت عن إصابة آمر سرية سعد دبور فايز المالكي، وآمر سرية 23 عبد العزيز الآمين، جراء انفجار لغم أرضي أثناء توغل وحدات القوات المسلحة في الوادي.

ومن جهته، حذر الناطق باسم القوات المسلحة العربية عميد أحمد المسماري أهالي مدينة درنة من عمليات القبض والاعتقال التي تقوم بها العصابات الإرهابية داخل المدينة بسيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد الناطق أن الإرهابيين يرتدون قيافة عسكرية وينفذون علميات اعتقال وقبض، مطالباً أهالي درنة بالانتباه وأخذ الحيطة والحذر من هذه التصرفات.

وفي هذه التقدمات الكبيرة للقوات المسلحة باتجاه درنة، قامت عناصر تابعة لما يعرف بشورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة بتفجير جسر الشلال وإسقاطه مما أدى أيضا إلى سقوط الهضبة والتي تخرج منها مياه الشلال في محاولة لمنع تقدم الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية عبر وادي الشلال ”وادي الشواعر” جنوب مدينة درنة.