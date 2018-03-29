أخبار ليبيا24

مع كل خطوة أقدم عليها تنظيم داعش الإرهابي جلب معه الرعب ونشر الإجرام وخلف وراءه الدمار وانتهك الشرف وأرهق الشعب وأساء للدين الإسلامي، تنظيم ظالم لا يعرف سوى الظلام ويحول جمال الطبيعة ومفاتن المدن ومصادر غنى وفخر الشعوب إلى ركام ودمار وخربة.

قد تعددت أشكال الجرائم التي انتهجها تنظيم داعش الإرهابي لتمويل نشاطاته الإرهابية، فمن تهريب البشر والسلاح والمخدرات، إلى سرقة النفط والغاز وبيعه بطرق غير شرعية، وصولا إلى سرقة الآثار وتهريبها وبيعها في الخارج.

لطالما ادعى الدواعش هدم الآثار للدفاع عن الدين الإسلامي ضد الوثنية ولكنه كاذب ومخادع لأنه حافظ على القطع الأثرية لبيعها وكسب المال وسرقة ثروات شعوب تفتخر بإرثها وتحافظ عليه.

ويعتبر اسم تنظيم داعش، الأكثر تداولا بخصوص مسألة تهريب الآثار الليبية، فمنذ ظهوره على الأراضي الليبية، توجه التنظيم نحو استغلال الثروات الأثرية في البلاد، أسوة بما شهدته الآثار في كل من سوريا والعراق غداة سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في البلدين قبل سقوط معاقله هناك.

ورغم الهزائم التي تلقاها في ليبيا ونهاية أبرز معاقله فيها، فإن الأنباء عن ظلوعه في عمليات تهريب الآثار الليبية مازالت تتوارد، وآخرها ما أعلنته الشرطة الإسبانية في مدينة كتالونيا، الأربعاء 28 مارس 2018، عن تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالقطع الأثرية والفنية، المسلوبة من المناطق الخاضعة لتنظيم داعش بهدف تمويل الإرهاب، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن من بين “القطع المسروقة تحفًا جاءت من ليبيا، وتحديدًا من قبل أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي”.

وسيطر تنظيم داعش على مدينة سرت الساحلية العام 2015 وأجزاء أخرى في البلاد، وهو ما أثار مخاوف بأن يشن هجمات تلحق أضرارا بمواقع أثرية رئيسية مثلما حدث في سوريا وفي العراق.

فبحسب الخبراء يرجع تنامي نفوذ وسيطرة داعش إلى عامل اقتصادي مهم ، متمثل في تعدد مصادر تمويله التي تعتمد على استغلال الثروات والاستفادة من عوائدها الضخمة لتمويل عملياته الإرهابية.

وخلال السنوات الماضية، تحدثت العديد من التقارير عن استغلال التنظيم لتهريب الآثار بغية تمويل نشاطاته الإرهابية وقد شهدت ليبيا عمليات نهب كبيرة للآثار.

ودفع تعرض قطاع الآثار في ليبيا لاعتداءات متواصلة، لجنة التراث العالمي لإدراج خمسة مواقع ليبيّة على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر بسبب الأخطار التي يسببها الصراع القائم في ليبيا.

وبالرغم من التفاؤل الذى أعقب دحر تنظيم داعش في عدة مناطق ليبية، فإن خطره ما يزال قائما، فالتنظيم الذي خسر أكبر معاقله في سوريا والعراق، وجفت منابع تمويله هناك، بات ينظر إلى ليبيا كملاذ مناسب للتمدد حيث يمكنه استغلال الفوضى المنتشرة لمد أذرعه من جديد بعد خيبات سابقة، كما أن الثروات الليبية تسيل لعاب التنظيم الإرهابي حيث يراها مصدر تمويل كبير، ويجمع المراقبون على أن القضاء على هذا الخطر نهائيا يبقى رهين إنهاء حالة الفوضى وتحقيق الاستقرار.