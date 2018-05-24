أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة بنغازي مساء أمس الأربعاء افتتاح معرض صنع في سوريا أمام فندق تيبستي السياحي، وشهد المعرض إقبالًا كبير من قبل الأهالي والعائلات في اليوم الأول للافتتاح الذي تأخر لحوالي أربعة أيام بسبب بعض العراقيل الجمركية في استخراج البضائع من الميناء.

وتضمن المعرض الذي أقيم في وسط المدينة بالقرب من منطقة سوق الحوت ميناء بنغازي الرئيسي وشارع عمر بن العاص وشارع الشريف ومنارة خريبيش والكورنيش والتي شهدت أشد المعارك ضد الجماعات الإرهابية المنسوجات والمواد الغذائية السورية المحلية والكيمائية والهندسية.

وشارك في المعرض أكثر من 300 شركة محلية وسورية، بحضور ممثل عن النظام السوري متضمن الوفود السورية والتي وصلت الأحد الماضي إلى مطار بنينا.

يشار إلى أن هذا المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة.

“صنع في سورية” الذي انطلق في بنغازي، يعد نافذة جديدة للمنتج السوري، عبر التسوق المباشر، الذي سيقدم للمستهلك الليبي كل ما يرغب بالتعرف إليه من السلع التي يحتاجها بمواصفات جديدة وسعر مقبول وبأجواء سورية من خلال وجود خيمة رمضانية شامية، إضافة إلى وجود فعاليات فنية ترافق المعرض وتعكس حالة التعافي الذي بدأ يسري في جسد الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مدينة بنغازي كانت تعاني من انتشار الجماعات الإرهابية التي حاولت السيطرة على المدينة منذ عام 2013 لكن بجهود القوات المسلحة عادت الحياة إلى مدينة بنغازي.