أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم لجنة للاشراف على تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية بمدينة بنغازي .

وضمت اللجنة ماشاء الله يوسف حويل و عماد الشاوش والحكم بوفاخرة رمضان.

وقال عضو اللجنة المشرفة على البطولة ماشاء الله يوسف، لـ “أخبار ليبيا 24” إن من المنتظر اقامة البطولة مطلع شهر اغسطس المقبل على شواطي بحر اللثامة ببنغازي.

وأضاف أنه فرق من بنغازي و الزوتينة و البريقة ستشارك في البطولة، مؤكداً انه سيتم اختيار عناصر المنتخب الليبي خلال هذه البطولة .

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