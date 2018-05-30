أخبار ليبيا 24

يقيم مركز بنغازي الطبي خلال شهر رمضان برنامجا للتثقيف بكيفية تنظيم النظام الغذائي لمرضى السكري لتوضيح كيفية التعامل مع المرض والمتابعة الدقيقة عند هبوط أو ارتفاع السكر والطرق المتبعة لمواصلة أو انقطاع الصيام .

وقالت استشاري مرض السكري للأطفال الدكتورة هدى العبود في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن البرنامج يعطى للمريض قبل شهر رمضان مدرج في أورق مسجل بها جدول متابعة مرض السكري عن عدد أيام الصيام في حالة القدرة على الصيام وكذلك توضيح هل يقطع صيامه عند حدوث مضاعفات مثل الهبوط .

وأضافت أن متابعة حالات مرضى السكري بعيادة الأطفال يتم أسبوعيا بموجب الاتفاق معهم قبل شهر رمضان حيث يوجد برنامج تثقيفي متكامل عن متابعة الخطوات وكيفية التصرف بالطرق الصحية حتى لا تحدث أي مضاعفات للطفل المريض بالسكري، وكذلك متابعة أخذ جرعات الأنسولين قبل وبعد آذان المغرب ونوعية الأكل الصحي لهم .

وأكدت العبود أن “عيادة الأطفال بمركز بنغازي الطبي تستقبل المرضى خلال شهر رمضان وتقوم بعلاج الأطفال من سن 6 إلي 12 سنة وما فوق ،كما تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للإستشارة الطبية”.