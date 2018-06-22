أخبار ليبيا 24

كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري أن قوات ضخمة شاركت في عملية الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية .

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي الخميس من مدينة بنغازي، إن القوات المسلحة العربية الليبية قامت عقب هجوم مليشيات الجضران والجماعات الإرهابية المساندة له “داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي” بالانسحاب تكتيكيا من بعض المناطق لكي لا يتم استخدام الأسلحة الثقيلة حتى لا تتضرر المنطقة النفطية .

وأكد أن القوات المسلحة تقود حربا ضد الإرهاب في مختلف مدن ليبيا من درنة، والهلال النفطي، والجنوب ومناطق أخرى غير مرئية.

وذكر المتحدث الرسمي أنه أثناء التحشيد لاستعادة منطقة الهلال النفطي تم ضرب أهداف من الجو في السدرة وبن جواد وغيرها بهدف فتح ثغرات في صفوف العدو، مشددا على أن عملية تحرير الهلال النفطي اليوم تمت هذه خلال 40 دقيقة .

وقال المسماري إن الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة اتفقوا على محاربة القوات واختلفوا في الشكل، موضحا أن ما حدث في الهلال النفطي صفحة من صفحات الحرب، قبل هذه الصفحة كان هناك 5 محاولات للسيطرة على الحقول النفطية وتم صدها لكنها عاودت مرة أخرى بدعم من بعض الدول حتى أصبح له (الجضران) اذرع سياسية وعسكرية وقانونية وإعلامية يتحرك بها .

وأضاف المسماري أن المواطن بدأ يعرف حجم هذه التنظيمات التي يقاتلها الجيش رغم الحظر المفروط عليه والحصار على المصادر المالية مشددا على أن القوات المسلحة لم تتقاضى أي مبالغ من إيرادات النفط ولن تسمح بالتلاعب بقوت الليبيين.

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