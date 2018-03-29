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أعلن المجلس البلدي طرابلس المركز اليوم الخميس عن تعليق العمل داخل الديوان احتجاجا على اختطاف عميد البلدية مجموعة عبدالرؤوف بيت المال من قبل مجموعة مسلحة.

وأكد المجلس البلدي طرابلس المركز في بيان له أن مجموعة – عبثية – اختطفت بيت المال من منزله في وقت متأخر بعد اقتحامه بقوة السلاح واقتياده إلى جهة مجهولة.

وطالب المجلس البلدي وسكان العاصمة المجلس الرئاسي وجميع المسؤولين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية للإفراج عنه، محملًا المسؤولية الكاملة عن سلامة العميد ومايمثله من رمزية للعاصمة، بحسب البيان.

وأشار المجلس البلدي طرابلس المركز إلى أن هذه الأفعال تهدد بشكل مباشر قيام الدولة ومدنيتها ويجر العاصمة إلى ما لا يحمد عقباه.