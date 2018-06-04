أخبار ليبيا 24

قال رئيس المجلس البلدي تاورغاء محمد أقريرة أن المجتمع المدني تاورغاء في طرابلس ومجلس الحكماء والشورى غير راضيين عن اتفاق المصالحة الذي وقع ليلة البارحة مع مدينة مصراتة.

وأوضح رئيس المجلس التابع للحكومة المؤقتة “نحن مع المصالحة والسلام ولم الشمل ،لكن المجتمع المدني تاورغاء بطرابلس ومجلس الحكماء والشورى غير راضين عن الاتفاقية .

وأضاف “هناك اجتماع كبير في طرابلس لتباحث هذا الأمر ونحن في انتظارهم فهم الأقرب للمشهد”.

وأكد أقريرة أن هناك من يستعد للعودة وهناك من يراها مجحفة وهناك من لا تشمله الوثيقة الموقعة ممن لم يكن مقيما بتاورغاء قبل ثورة فبراير.

وأعلن المجلس البلدي تاورغاء في بيان له رفضه ما جاء في مسودة ميثاق الصلح بين مدينتي تاورغاء ومصراتة والذي تم توقيعه في مدينة مصراتة أمس الأحد، وأعلن المجلس تأييده لكل البيانات الصادرة من كافة المكونات الاجتماعية لتاورغاء الرافضة لمسودة الاتفاق وثمن الجهود المبذولة من كافة الأطراف.

وبين البيان إن حكماء وشيوخ مصراتة وضعوا شروطا من الصعب تحقيقها الأمر الذي أدى إلى فشل كل المساعي الرامية لعودة أهل تاورغاء لمدينتهم بالقول “في الوقت الذي كنا نتطلع إلى تنفيذ قرار العودة الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الأول من فبراير الماضي والذي بموجبه تقاطر أهالي تاورغاء نحو مدينتهم وتصدت لهم عصابات مسلحة منعتهم من العودة إلى ديارهم خرج علينا حكماء وشيوخ مصراتة بشروط ما أنزل بها الله من سلطان وفشلت كل مساعي العودة”.

وكان ممثلون عن مدينتي مصراتة وتاورغاء قد وقعوا البارحة على ميثاق صلح تضمن العديد من البنود.

ويفرض الميثاق قيام أهالي تاورغاء بالتنسيق مع مصراتة في كافة المواقف والقرارات ذات المصلحة العامة والمشتركة وعدم الدخول في أي تحالفات تضر بمصلحة الوطن وامن مدينة مصراتة ومنطقة تاورغاء.

ويقضي الميثاق بقيام أهالي تاورغاء بالعمل على عدم إيواء المطلوبين للعدالة أو المنتمين إلى أي جماعات أو تنظيمات إرهابية أو متطرفة أو ذات توجهات فكرية مشبوهة أو التستر عليهم إلى جانب قيامهم بالتعاون في البحث عن المفقودين والإرشاد إلى مقابرهم وتقديم أي معلومات تساعد في التعرف على مصيرهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن المقابر الجماعية والمفقودين داخل منطقة تاورغاء إلى جانب العمل على وقف الحملات الإعلامية والتصريحات والبيانات والتظاهرات التي من شأنها تأجيج نار الفتنة على أن يقوم الطرفين باتخاذ كافة التدابير للرد على هذا الموقف.

وينص الميثاق أيضا على استمرار المجلس المحلي تاورغاء في ممارسة مهامه بصورة استثنائية ومؤقتة إلى حين اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من قبل السلطات المعنية لعودة منطقة تاورغاء إلى الوضع الإداري السابق.

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