أخبار ليبيا 24-خاص

وقعت بلدية بنغازي، الخميس، اتفاقا مع جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للبناء والتشييد لاستكمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر (1000مم ) من حديد الزهر المبطن بالاسمنت بغية استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي.

وبحسب الاتفاق يبدأ الخط من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار وحتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم (5) .

ويتضمن المشروع تنفيذ غرفة تخفيض الضغط وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط ومحابس قفل وقطع مخصوصة.

ويعتبر خط المياه قطر (1000مم ) وغرفة تخفيض الضغط رقم (5) هي مصدر التغذية بالمياه لهذه الخطوط والتي ستقوم بدورها بتغذية خطوط التوزيع القائمة بالطريق الدائري الرابع والطريق الدائري الثالث وشارع لبنان والأردن وطريق العروبة.

حيث يهدف هذا المشروع إلى استكمال منظومة تغذية مدينة بنغازي بمياه النهر الصناعي حيث سبق في عام 1993 م تنفيذ غرفة تخفيض الضغط رقم (3) وكذلك غرفة تخفيض الضغط رقم (4) ولم يتم في تلك الفترة تنفيذ غرفة تخفيض رقم (5) لوجود عوائق مما أدى إلى تأجيل تنفيذ خط المياه قطر( 1000 مم ) وغرفة تخفيض الضغط رقم (5) مما ترتب عليه عدم وصول مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الواقعة شمال وشمال شرق المدينة وهى تجمعات ( الوحيشي _ حي على بن أبى طالب (السريتى ) _ شبنه _ حي السلام _ سيدي يونس _ وسط البلاد – إخربيش ) بالإضافة الي ضعف الإمداد المائي لهذه التجمعات في فصل الصيف .