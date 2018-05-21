أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بلدية بنغازي، حظر بيع الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية بالفندق البلدي الكائن وسط مدينة بنغازي.

وأوضحت البلدية في بيان لها صدر مساء الأحد، أنه بناء على تقارير قدمها مكتب الاصحاح البئي لمنطقة الفندق البلدي والمناطق المجاورة له وما التي تؤكد افتقاره لادنى الشروط الصحية المنصوص عليها بالقانون الصحي والبيئي والنظافة العامة.

وأضاف البيان أنه وفقا للتقارير الواردة من الجهات المختصة وهي جهاز الحرس البلدي ومصلحة التخطيط العمراني وقسم المرو والتراخيص وجهاز المدن التاريخية بشأن عدم صلاحية الفندق الحالي ليكون سوقا للخضراوات داخل المدينة للاثار السلبية الناتجة عنه

وأكد البيان أن الجهات الضبطية ستباشر في تفعيل الأحكام وفقا للصلاحيات الموكلة إليها.